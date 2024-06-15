نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سويسرا المقبلة عقب الفوز على المجر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب سويسرا الأول لكرة القدم، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب المجر؛ بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد؛ خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة يورو 2024.

موعد مباراة منتخب سويسرا المقبلة في يورو

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السويسري؛ مع نظيره منتخب سكوتلاندا، في الجولة الثانية القادمة من بطولة يورو 2024، يوم 19 يونيو الجاري الموافق الأربعاء المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة منتخب سويسرا ضد سكوتلاندا، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب سويسرا إلى وصافة مجموعته الأولى برصيد 3 نقاط، بينما توقف المنتخب المجري عند المركز الثالث دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة سويسرا ضد سكوتلاندا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"