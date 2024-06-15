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أحمد جودة - القاهرة - حقق لاعب الفريق الأول لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة، لامين يامال، رقمًا قياسيًا مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

رقم قياسي لـ لامين يامال مع إسبانيا في يورو 2024

يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره الكرواتي في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أوروبا اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي بمدينة برلين.

يتواجد لامين يامال في التشكيل الأساسي لمنتخب إسبانيا في مواجهة اليوم أمام كرواتيا في أولى مباريات المجموعة الثانية بمنافسات يورو 2024.

أصبح لامين يامال أصغر لاعب يشارك في منافسات كأس أمم أوروبا عبر التاريخ، بعمر 16 عامًا و338 يومًا فقط. وبذلك، حطم الشاب الإسباني الرقم القياسي لأصغر لاعب مشارك في البطولة، والذي كان مسجلًا باسم البولندي كاسبر كوزلوفسكي، الذي شارك بعمر 17 عامًا و246 يومًا.

تشارك إسبانيا في المجموعة الثانية لبطولة أمم أوروبا 2024 بجانب كرواتيا، وإيطاليا، وألبانيا.