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أحمد جودة - القاهرة - شن أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، هجومًا حادًا على المنتخب البرازيلي قبل انطلاق مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024. ستنطلق منافسات كوبا أمريكا، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الجمعة المقبل بمباراة بين الأرجنتين وكندا.

يستهل منتخب البرازيل مشواره في البطولة القارية بمواجهة منتخب كوستاريكا، فجر الثلاثاء 25 يونيو الجاري. وقد خاض منتخب البرازيل مباراة ودية قبل يومين، تعادل فيها مع منتخب أمريكا بهدف لكل فريق، ما أثار غضب رونالدينيو.

رونالدينيو: لن أشاهد البرازيل في كوبا أمريكا

عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، قال رونالدينيو: "هذا كل شيء يا رفاق، لقد اكتفيت، هذه لحظة حزينة لأولئك الذين يحبون كرة القدم البرازيلية". وأضاف: "من الصعب العثور على الروح اللازمة لمشاهدة المباريات. ربما يكون هذا أحد أسوأ الفرق في السنوات الأخيرة، فهو لا يملك قادة محترمين، مجرد لاعبين متوسطين في معظم الأحيان".

واصل رونالدينيو انتقاداته قائلًا: "لقد كنت أتابع كرة القدم منذ أن كنت طفلًا، ولم أر موقفًا سيئًا كهذا من قبل. قلة الحب للقميص والافتقار إلى العزيمة، والأهم من ذلك، الأداء الكروي السيء، سأكرر، أداؤنا كان من أسوأ الأشياء التي رأيتها على الإطلاق".

أكد رونالدينيو في ختام حديثه: "يا له من عار، لذلك أعلن اعتزالي متابعة الكرة البرازيلية. لن أشاهد أي مباراة في بطولة كوبا أمريكا، ولن أحتفل بأي انتصار".