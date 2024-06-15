برايتون يعلن تعاقده مع أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - نادي برايتون أعلن رسميًا في بيان حديث تعاقده مع المدير الفني الألماني فابيان هورزلر ليخلف روبرتو دي زيربي في منصب المدرب الرئيسي للفريق. رحيل دي زيربي كان قد أعلن عنه نهاية الموسم الماضي 2023/24.

برايتون يتعاقد مع أصغر مدرب في البريميرليج

فابيان هورزلر، البالغ من العمر 31 عامًا، يصبح بذلك أصغر مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وقع هورزلر عقدًا مع برايتون يمتد حتى عام 2027.

تعليقًا على التعاقد مع هورزلر، صرح توني بلوم، رئيس النادي: "منذ بداية عملية اختيار المدرب الجديد، كان فابيان دائمًا مرشحًا بارزًا ولفت انتباهنا بأدائه الاستثنائي في سانت باولي خلال السنة والنصف الماضية".

وأضاف: "لديه نهج لعب يتوافق مع رؤيتنا لكيفية اللعب في برايتون، ونحن واثقون من أن جماهيرنا ستقدر أسلوبه وتستمتع به".

وأشار بلوم إلى أن هورزلر يتمتع بخبرة تدريبية واسعة، حيث عمل مع الاتحاد الألماني في مختلف الفئات العمرية. وختم بلوم بالقول: "نحن متحمسون حقًا للبدء في العمل مع فابيان للتحضير للموسم المقبل".