نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 3 دقائق.. موراتا وفابيان رويز يسجلان هدفين لـ إسبانيا أمام كرواتيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منتخب إسبانيا يتقدم بفارق هدفين أمام منتخب كرواتيا في مباراتهما الحالية في بطولة كأس أمم أوروبا. المباراة تقام على ملعب الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في يورو 2024.

موراتا وفابيان رويز يسجلان هدفين لـ إسبانيا

افتتح ألفارو موراتا التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 29 من الشوط الأول، بعد استغلال خطأ دفاعي فادح من جانب كرواتيا، حيث نجح في إيداع الكرة في شباك حارس المرمى.

وفي الدقيقة 32، أضاف فابيان رويز الهدف الثاني لإسبانيا بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سددها بين مدافعي كرواتيا المتخبطين، مما زاد من تقدم منتخب إسبانيا في المباراة.

هذه الأهداف جاءت في ظل سيطرة مستمرة من جانب إسبانيا على مجريات اللعب، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز الأول في البطولة وحصد النقاط الثلاث في هذه المباراة الهامة.