منتخب إسبانيا يقسو على كرواتيا بثلاثية نظيفة في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب إسبانيا في خطف أول ثلاث نقاط ثمينة له من نظيره الكرواتي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة من توقيع موراتا وفابيان رويز وكارفخال وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم كلا من إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

منتخب إسبانيا يقسو على كرواتيا بثلاثية

سيطر الماتادور الإسباني على مجريات الشوط الأول وهددوا مرمى المنتخب الكرواتي حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 29 عندما أرسل فابيان رويز تمريرة بينية من منتصف الملعب انفرد على أثرها ألفارو موراتا بالحارس ثم سدد الكرة لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك وتعلن عن الهدف الأول لإسبانيا.

واصل المنتخب الإسباني شن هجماته على مرمى كرواتيا حتى نجح في تسجيل الهدف الثاني سريعا تحديدا في الدقيقة 33 من توقيع فابيان رويز الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ أكثر من لاعب في المنتخب الكرواتي ثم سدد الكرة لتمر على يسار الحارس الكرواتي لتمر داخل الشباك وتعلن عن ثاني أهداف الماتادور الإسباني.

في الدقيقة 47، نجح المنتخب الإسباني في تسجيل الهدف الثالث له قبل نهاية الشوط عن طريق داني كارفاخال عندما أرسل له زميله لامين جمال تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها كارباخال بتسديدة من على القائم الأول لتمر داخل شباك المنتخب الكرواتي وينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني على نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، كان اللقاء متوسط بين المنتخبين وحاول لاعبو المنتخب الكرواتي تسجيل هدف حفظ ماء الوجه وهددوا مرمى المنتخب الإسباني حتى تمكنوا من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 78 تصدى لها برونو بيتكوفيتش ليسدد الكرة من نقطة الجزاء على يمين حارس إسبانيا أوناي سيمون الذي تصدى لها ببراعة.

في الدقيقة 81، سجل منتخب كرواتيا هدفا عن طريق برونو بيتكوفيتش الذي تلقي تمريرة قاتلة داخل منطقة جزاء منتخب إسبانيا ونجح في مراوغة حارس الماتادور الإسباني وسجل الهدف ولكن تم إلغاؤه عن طريق تقنية الفار لتنتهي المباراة بفوز منتخب إسبانيا بثلاثية نظيفة وحصد أول ثلاث نقاط لها في البطولة.