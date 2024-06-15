نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوزيه جوميز يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، أزمة كبيرة قبل المباراة القادمة أمام نادي المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة دوري Nile للمحترفين، والتي ستقام على ملعب برج العرب.

تفاصيل أزمة الزمالك قبل مواجهة المصري

تتمثل الأزمة في غياب أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في الفترة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، سيغيب عمر جابر عن المباراة بشكل رسمي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل على بطاقة صفراء خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا.

خيارات جوزيه جوميز لتعويض الغيابات

أكد مصدر داخل الجهاز الفني، أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز يفاضل بين الثنائي سيد عبدالله نيمار وإبراهيما نداي لشغل مركز الظهير الأيسر في المباراة أمام المصري، لتعويض غياب أحمد فتوح وعمر جابر.

تمكن نادي الزمالك من الفوز في المباراة الأخيرة على نادي سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب المقاولون العرب.