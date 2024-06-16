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أحمد جودة - القاهرة - أكد فابيان هورزلر، أن قراره بالرحيل عن تدريب فريق سانت باولي، الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، لقيادة فريق برايتون الإنجليزي، كان أصعب قرار اتخذه في حياته.

هورزلر: قرار مغادرة سانت باولي الأصعب في حياتي

وتوجه هورزلر (31 عاما)، المولود في الولايات المتحدة، للدوري الإنجليزي الممتاز بعد 18 شهرا فقط قضاها مع سانت باولي، حيث وقع عقدا لتدريب برايتون، الذي أنهى الموسم المنقضي في منتصف الترتيب بالبطولة العريقة، حتى عام 2027، ليخلف المدير الفني الإيطالي روبرتو دي زيربي في منصبه.

ولم يكشف سانت باولي بعد عن بديل هورزلر.

وكتب المدرب الشاب على حسابه بتطبيق (إنستجرام) "الرحيل عن النادي كان أصعب قرار اتخذته على الإطلاق. أتفهم أن الكثير منكم يشعر بخيبة أمل وأريد أن أؤكد لكم أنني لم أتخذ هذا القرار بسهولة".

أوضح هورزلر "تدريبي لبرايتون بمثابة تحد كبير وفرصة بالنسبة لي. سأحمل دائما سانت باولي وهذا المجتمع الرائع في قلبي".