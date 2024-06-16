نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب إسكتلندا يكشف كواليس ما بعد الخسارة من ألمانيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أكد مدرب منتخب إسكتلندا، ستيف كلارك، أن بعض لاعبيه كانوا في حاجة إلى التعنيف والآخر للمواساة، بعد الخسارة الثقيلة 1-5 أمام ألمانيا، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

رغم أن إسكتلندا تتذيل المجموعة الأولى بعد الخسارة الكبيرة، فإن آمالها لا تزال قائمة في التأهل إلى دور الـ16، إذ تواجه سويسرا الأربعاء المقبل، قبل أن تختتم دور المجموعات أمام المجر، لكن للتأهل للدور الثاني سيتعين على إسكتلندا رفع مستواها لحصد أربع نقاط، يعتقد كلارك أن فريقه يحتاجها للتقدم في البطولة.

وقال كلارك للصحافيين اليوم الأحد: "ركل بعض اللاعبين والربت على كتف البعض، جعل الاعبين يفهمون سبب الخسارة الكبيرة أمام ألمانيا، والحرص على عدم تكرار الأمر مجددًا".



وأضاف: "تحدثت إلى لاعب واحد أو اثنين في التشكيلة أثمن رأيهما، أجريت حديثًا جيدًا مع بعض اللاعبين، وأجريت حوارًا قصيرًا مع الكثير منهم على أرضية الملعب صباح اليوم، حاولنا أن نغرس أمرًا أو اثنين في ذهنهم، بشأن الأمور التي ربما لم يفعلوها على أرضية الملعب".

وبسؤاله عما إذا كان رايان بورتيوس، الذي حصل على بطاقة حمراء إثر تدخل عنيف في الشوط الأول أمام ألمانيا، تلقى معاملة خاصة، قال كلارك: "كان أحد اللاعبين الذين ربت على كتفهم، محبط جدًا، لكننا سنساعده على العودة لسابق عهده".