نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب برشلونة ينفجر من تجاهل لابورتا ويبحث عروض رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحد نجوم فريق برشلونة، استيائه من تجاهل إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا، لملف تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية شهر يونيو الجاري.

روبيرتو سئم من إدارة برشلونة

انتظر سيرجي روبيرتو، إشارة إدارة برشلونة من أجل تجديد عقده والاستمرار بقميص الفريق البلوجرانا.

وحسب ما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فأن سيرجي روبيرتو سئم من انتظار إدارة برشلونة.

وكان روبيرتو يترقب صدور القرار النهائي بشأن مستقبله ومعرفة ما إذا سيستمر مع الفريق البرشلوني أم سيغادر في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن روبيرتو بدأ بدراسة العروض المطروحة على الطاولة، وأبرز الفرق التي أبدت اهتمامًا هو بورتو.