نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عدد كبير من اللاعبين في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها غدًا الإثنين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويغيب عن الفريق كلًا من، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وأحمد حمدي والتونسي سيف الجزيري ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وناصر ماهر للإصابة، وعمر جابر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، والبنيني سامسون أكينيولا، لرفضه العودة إلى القاهرة، كما يغيب محمود علاء ومهاب ياسر لأسباب فنية.

وضمت قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – ياسر حمد – سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – محمد السيد – عمار ياسر – ترافيس موتيابا – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.