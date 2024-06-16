هولندا تفوز على بولندا وسلوفينيا تفرض التعادل على الدنمارك

قلب منتخب هولندا، تأخره أمام بولندا بهدف، إلى فوز ثمين (2-1) اليوم الأحد، في مستهل مشوارهما ببطولة يورو 2024، المقامة في ألمانيا.

تقدم البولنديون عن طريق آدم بوكسا في الدقيقة 16، ليأتي الرد من هولندا عبر كودي جاكبو وفوت فيجهورست في الدقيقتين 29 و83.

الفوز منح هولندا أول 3 نقاط، اعتلت بها صدارة المجموعة الرابعة مؤقتا، فيما تذيلت بولندا، الترتيب بلا نقاط.

التهديد الهولندي جاء مبكرا عبر تسديدة قوية أطلقها جاكبو من قلب منطقة الجزاء، كان فيوتشيك تشيزني لها بالمرصاد بإنقاذ رائع.

وعلى عكس التيار، استطاع المنتخب البولندي، مباغتة هولندا بهدف بعد مرور ربع ساعة من أول فرصة محققة عن طريق بوكسا، الذي قابل عرضية من ركنية بضربة رأسية إلى الشباك.

وكاد الرد يأتي سريعا من الهولنديين بذات الطريقة، بعدما قابل فان دايك عرضية أيضًا بلمسة مباشرة، إلا أن تشيزني حرمه من معادلة النتيجة.

وتلقى ديباي، تمريرة ساحرة من سيمونز داخل منطقة جزاء بولندا، ليتسلم الكرة قبل أن يوجه تسديدة علت العارضة.

وجدد جاكبو، محاولاته بتسديدة جديدة مرت بجوار القائم الأيسر، قبل أن ينجح في معادلة النتيجة من تسديدة على حافة منطقة الجزاء، لم يستطع تشيزني التصدي لها.

ووقف الحارس الهولندي بارت فيربروجين، حائلا أمام وصول بولندا لشباكه مجددا بتصديه المميز لمحاولة كيويور.

وقبل نهاية الشوط الأول، وجه ديباي، تصويبة قوية نحو المرمى البولندي، لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر، لينتهي بالتعادل (1-1).

وبعد دقائق معدودة على بداية الشوط الثاني، وجه تشافي سيمونز تسديدة من قلب منطقة الجزاء، حادت عن المرمى.

وعاد دومفريس لتهديد مرمى الحارس البولندي، الذي كان يقظا وتصدى للكرة بقدمه ببراعة، قبل أن يوجه فان دايك ضربة رأسية علت العارضة.

وبعد دقيقتين فقط على نزوله كبديل، استطاع فيجهورست أن يصطاد هدف التقدم للطواحين الهولندية، بعدما قابل عرضية آكي بلمسة خاطفة إلى الشباك.

وقبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، كانت بولندا على مقربة من معادلة النتيجة لولا براعة الحارس الهولندي الذي حرم بيوتروفسكي من صيد شباكه بلمسة خاطفة بالقرب من مرماه.

وواصل فيربروجين، الدفاع عن مرماه في الدقائق المتبقية، ليحرم لاعبي بولندا من فرص محققة، مما ساعد هولندا على الخروج منتصرة في النهاية.

إلى ذلك فرض المنتخب السلوفيني التعادل على نظيره الدنماركي (1-1)، اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة لكأس أوروبا (يورو 2024).

وافتتح النجم المخضرم كريستيان إريكسن التسجيل للدنمارك (17)، قبل أن يدرك إريك يانجا التعادل للسلوفينيين (77).

ويلعب في وقت لاحق ضمن هذه المجموعة المنتخب الإنجليزي، أحد أبرز المرشحين للقب، أمام نظيره الصربي.

وبدأ المنتخب الدنماركي، المتوج باللقب عام 1992 والذي تعرض لخيبة أمل كبيرة بخروجه من الدور الأول لكأس العالم 2022 في قطر قبل أن يعاني الأمرين في التصفيات القارية، المباراة بقوة وبسط هيمنته على مجرياتها بشكل كامل، ولامست نسبة استحواذه على الكرة 70%.

و وصلت الكرة إلى يوناس ويند داخل المنطقة قبل أن يحولها بكعب قدمه الخلفية الى إريكسن الذي استقبلها بصدره قبل أن يسددها بلمسة واحدة على يمين حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك.

سطر ذلك الهدف الأول لإريكسن بعد 1100 يوم من أزمته القلبية التي كادت أن تودي بحياته والتي عانى منها في المواجهة الافتتاحية لكأس اوروبا 2020 أمام فنلندا، علما بأن المنتخب الإسكندنافي عاد وبلغ نصف النهائي قبل أن يخسر أمام إنجلترا في لندن بعد التمديد.

وكاد إريكسن يعزز تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول من تمريرة أيضا لويند، لكن كرته مرت فوق العارضة (44).

وتسارعت وتيرة المباراة في منتصف الشوط الثاني، وحصل المنتخب الدنماركي على فرصة كبيرة للتعزيز بعدما انفرد راسموس هويلوند بالحارس أوبلاك، إلا أن الأخير كان في المرصاد (63).

ومع انتقال الأفضلية للجانب السلوفيني، أضاع مهاجم لايبزيج بنيامين سيسكو فرصة ذهبية من تسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة ارتدت من القائم (76).

وأثمر أخيرا الضغط السلوفيني عن هدف التعادل من تسديدة مقوسة للمدافع يانجا ارتدت من مدافع دنماركي لتخدع الحارس كاسبر شمايكل (77).

ويخوض المنتخب الدنماركي مباراته الثانية أمام إنجلترا وصيفة "يورو 2020" الخميس المقبل، بينما تلعب سلوفينيا أمام صربيا في اليوم ذاته.

المصدر/موقع كوورة