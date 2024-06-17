نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‎4 أندية تتنافس على التعاقد مع صفقة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات ملف الصفقات داخل نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

‎4 أندية تتنافس على التعاقد مع صفقة برشلونة

ويسعي الفريق الكتالوني إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وأعلن برشلونة منذ عدة أسابيع تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن أندية بايرن ميونخ الألماني وأرسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تواصلوا مع باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع الهولندي تشافي سيمونز في الميركاتو الصيفي، بينما برشلونة لم يفعل.