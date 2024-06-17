نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024| موعد مباراة بلجيكا ضد سلوفاكيا.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم مبارياته في كأس أمم أوروبا 2024، بمواجهة سلوفاكيا، مساء اليوم الإثنين الموافق 17 يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويقع منتخب بلجيكا ضمن المجموعة الخامسة بكأس أمم أوروبا 2024، إلى جانب كل من: رومانيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى سلوفاكيا

موعد مباراة بلجيكا ضد سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بلجيكا ضد سلوفاكيا

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتحديد عبر قناة beIN sports Max 1، بتعليق عصام الشوالي.