نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق كامل.. "بالأسماء" قائمة غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى 12 لاعبًا خلال مواجهته مع المصري البورسعيدي، المقررة في الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب الجيش ببرج العرب، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري نايل.

قائمة غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي

قائمة غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي تشمل:

ناصر ماهر - غياب بسبب الإصابة

محمود عبد الرازق شيكابالا - غياب بسبب الإصابة

محمود حمدي الونش - غياب بسبب الإصابة

أحمد فتوح - غياب بسبب الإصابة

أحمد حمدي - غياب بسبب الإصابة

سيف الجزيري - غياب بسبب الإصابة

مصطفى الزناري - غياب بسبب الإصابة

محمد عاطف - غياب بسبب الإصابة

عمر جابر - غياب بسبب الإيقاف

سامسون أكينيولا - غياب بسبب رفضه العودة إلى القاهرة

محمود علاء - غياب لأسباب فنية

مهاب ياسر - غياب لأسباب فنية