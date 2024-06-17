الزمالك يسعى لكسر رقم سلبي أمام المصري البورسعيدي

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أحمد جودة - القاهرة - الفريق الأول لنادي الزمالك يستعد لمواجهة مهمة اليوم الاثنين في السابعة مساءً، حيث سيواجه نظيره المصري البورسعيدي على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة السادسة والعشرين من دوري نايل.

الزمالك يسعى لكسر رقم سلبي أمام المصري

الزمالك، بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز، يسعى لكسر سلسلة النتائج السلبية أمام المصري، حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات جمعت الفريقين في الدوري. تفاصيل المباريات السابقة بين الفريقين تُظهر:

في 26 أغسطس 2022، انتهت المباراة بالتعادل السلبي في الجولة 33 للدوري.

في 1 ديسمبر 2022، انتهت المباراة بالتعادل 2-2 في الجولة الخامسة للدوري.

في 4 أبريل 2023، فاز المصري على الزمالك بنتيجة 3-2 في الجولة 22 للدوري.

في 14 ديسمبر 2023، فاز المصري على الزمالك بهدف نظيف في الجولة التاسعة من الدور الأول للدوري في الموسم الحالي.

الزمالك يطمح في تحقيق الانتصار في هذه المواجهة لتعويض النتائج السابقة والعودة بثلاث نقاط هامة تعزز موقفه في جدول الترتيب العام للدوري.