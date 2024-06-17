نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان رغبته في الرحيل.. نابولي يحسم مصير كفاراتسخيليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام نابولي الإيطالي بالرد على تصريحات والد نجم الفريق الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا ووكيل أعماله التي أدلى بها في الساعات الماضية بخصوص مستقبل نجله في ملعب دييجو مارادونا.

نابولي يحسم مصير كفاراتسخيليا

وأكدت التقارير الصحفية أن نابولي أعرب عن تمسكه بتواجد كفاراتسخيليا ضمن صفوفه بعد تصريحات والده التي كشف من خلالها عن رغبته في حمل حقائبه والرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن نابولي قام بوضع النقاط على الحروف بخصوص الأمر وقال أنه مرتبط مع الإدارة بعقد مازال مستمرا لثلاثة سنوات أخرى، مشيرا في الوقت ذاته أن كفاراتسخيليا ليس معروضًا في السوق من الأساس.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نابولي أظهر جدية شديدة في البيان بالتأكيد على أن مستقبل لاعبيه لا يتم تحديده من خلال وكلاء أو آباء اللاعبين ولكن من الإدارة نفسها، حيث أن كفاراتسخيليا يعتبر واحد من أهم خطط نابولي في المستقبل في سعيه لبناء تشكيلة قوية قادرة على المنافسة على جميع الألقاب الممكنة.

ولفتت التقارير الصحفية أن نابولي يعتبر الباب الذي عرف منه العالم كفاراتسخيليا، حيث لمع نجمه في سماء نابولي بشكل لافت في الموسم الذي قاد فيه الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم قبل الماضي.