نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب إسبانيا: مباراة كرواتيا كانت بمثابة مواجهة الأحلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب فابيان رويز نجم منتخب إسبانيا عن سعادته بالفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة في بداية مشوار الماتادور الإسباني في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) والمقامة حاليا في ألمانيا.

ماذا قال فابيان رويز عن مواجهة كرواتيا؟

وقال رويز الذي اختير أفضل لاعب في المباراة في تصريحات صحفية: "أنا سعيد جدًا. ليس فقط لحصولي على هذه الجائزة وهز الشباك ولكن أيضًا لانتصار الفريق".

وأضاف: "بدأت بشكل جيد في بطولة رائعة.. لقد كانت مباراة الأحلام".

وعن التمريرة الحاسمة التي قدمها للقائد موراتا، قال رويز: "أنا معتاد على تقديم التمريرات الحاسمة أكثر من تسجيل الأهداف".

وتابع: "أنا سعيد جدا لأنك عندما تعطي تمريرة فإنك تساعد الفريق، وأنا سعيد بهذه التمريرة إلى موراتا لأنه يستحق ذلك، إنه قائدنا ومر بلحظات ليست الأفضل وأشعر بالسعادة من أجله".

واختتم فابيان رويز تصريحاته قائلًا: "أنا أيضًا أسعد بتسجيل الأهداف من وقت لآخر خاصة في بطولة أوروبا وحين ألعب لمنتخب بلادي".