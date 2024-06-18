نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مانشستر سيتي يصطدم بمواجهة نارية في الجولة الإفتتاحية من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي "البريميرليج" للموسم الرياضي الجديد 2023-2024، الذي يترقبه عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية في كل مكان.

ونجح نادي مانشستر سيتي في الفوز بالدوري الإنجليزي للموسم المنصرم، بعد منافسة شرسة مع آرسنال استمرت حتى الجولة الأخيرة من البطولة.

مانشستر سيتي يواجه تشيلسي في افتتاح البريميرليج

ويواجه مانشستر سيتي "حامل اللقب" نظيره تشيلسي في الجولة الإفتتاحية في البريميرليج خلال موسم الجديد 2024/25، على أرضية ملعب " ستامفورد".

موعد انطلاق موسم البريميرليج 2024/25

وحسب ما ذكر في وقت سابق من رابطة الدوري الإنجليزي، فإن من المقرر أن تبدأ منافسات الموسم الجديد من البريميرليج يوم 17 أغسطس المقبل.

بينما من المقرر أن ينتهي الموسم الجديد من البريميرليج، في الخامس والعشرين من مايو لعام 2025.

تجدر الإشارة إلى أن قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.