نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مباريات الجولة الافتتاحية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أزيح الستار عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي للموسم المقبل 2024/25، والذي شهد مواجهات نارية بين الأندية المتنافسة لحصد اللقب في النسخة الجديدة. ونستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" من خلال السطور التالية، جدول مباريات الجولة الأولى لحساب منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2024/25. مواجهات الجولة الأولى في البريميرليج لموسم 2024-25 مانشستر ستي × تشيلسي فولهام × مانشستر يونايتد وولفرهامبتون × آرسنال برايتون × ايفرتون ليفربول ×ابيسويتش تاون ساوثهامبتون × نيوكاسل يونايتد بورنموث × نوتنجهام فوريست وست هام يونايتد × استون فيلا كريستال بالاس × برينتفورد توتنهام × ليستر سيتي وتنقل جميع مباريات الدوري الانجليزي مباشرةً عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة البريميرليج في الموسم الجديد.