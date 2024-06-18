نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ميلان على أعتاب الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية عالمية عن توقيع الهلال السعودي مع البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان الإيطالي عقب نهاية بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 والمقامة في ألمانيا في الصيف الحالي.

رافائيل لياو يقترب من الهلال

ولفتت شبكة "ماركو كونتيرو" العالمية أن رافائيل لياو يخوض البطولة الأوروبية مع منتخب بلاده في المجموعة التي تضم كلا من تركيا والتشيك وجورجيا.

وأكدت الشبكة العالمية أن صفقة لياو سوف تحسم بعد نهاية البطولة الأوروبية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وألمحت الشبكة العالمية أن مشوار المنتخب البرتغالي يبدأ أمام التشيك اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأوضحت الشبكة العالمية أن رافائيل لياو البالغ من العمر 25 عامًا الذي تبلغ قيمته التسويقية 90 مليون يورو سيكون إضافة كبيرة للهلال، حيث عندما يُصبح لاعبًا في صفوف الزعيم فسيواجه مواطنه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وأفادت الشبكة العالمية بأن العلال حصد الثلاثية المحلية في الموسم الماضي وهي: الدوري السعودي الذهبي بلا هزيمة وكأس الملك والسوبر السعودي ويبحث عن إتمام صفقات قوية للمنافسة على جميع البطولات وأبرزها دوري أبطال آسيا.