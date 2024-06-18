نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة مصرية مبكرة.. الكشف روزنامة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من يونيو الجاري، عن روزنامة البريميرليج لموسم 2024-25.

ويقص نادي مانشستر يونايتد شريط الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي، بمواجهة فولهام، يوم 16 أغسطس على ملعب "أولد ترافورد".

ويستضيف آرسنال "وصيف النسخة الماضية" نظيره وولفرهامبتون على ملعب "الإمارات" يوم 17 أغسطس.

ويواجه مانشستر سيتي "حامل اللقب" فريق تشيلسي، في مواجهة نارية بين الفريقين، يوم 18 أغسطس المقبل، على ملعب "ستامفورد".

مواجهة مصرية.. صلاح يواجه سام مرسي

ويلتقي نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه قائد منتخب مصر محمد صلاح، بفريق إيبسويتش تاون الذي يقوده المصري سام مرسي وذلك في الجولة الإفتتاحية للبريميرليج الموسم الجديد، بالتحديد يوم 17 أغسطس 2024 في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.