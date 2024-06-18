نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة مانشستر يونايتد وفولهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، جدول مواعيد مباريات النسخة الجديدة من البريميرليج 2024-25، بمواجهات متوسطة إلى حدًا ما بين الأندية المتنافسة لحصد اللقب.

ومن المقرر أن يفتتح نادي مانشستر يونايتد منافسات بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2024-25، بمواجهة فولهام يوم السادس عشر من شهر أغسطس المقبل 2024.

فيما تنتهي منافسات الدوري الإنجليزي يوم الخامس والعشرين من شهر مايو لعام 2025 المقبل.

جدول مباريات الجولة الأولى في البريميرليج لموسم 2024-25

فولهام× مانشستر يونايتد

وولفرهامبتون× آرسنال

برايتون× ايفرتون

ليفربول×ابيسويتش تاون

ساوثهامبتون× نيوكاسل يونايتد

بورنموث× نوتنجهام فوريست

وست هام يونايتد× استون فيلا

كريستال بالاس× برينتفورد

مانشستر ستي× تشيلسي

توتنهام× ليستر سيتي

وتنقل جميع مباريات الدوري الانجليزي مباشرةً عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة البريميرليج في الموسم الجديد.