نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يجري 3 تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، للنزول ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، بمسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي المباراة، وهو يسعى للعودة بالنقاط الثلاث من ملعب برج العرب بالإسكندرية لتعزيز موقعه في صدارة الدوري، والزحف نحو الصدارة.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني السويسري، بإجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق، حيث من المحتمل عودة محمد هاني، الذي غاب عن لقاء فاركو بسبب احتفاله بزفافه.

كما يتوقع الدفع بخدمات محمود عبد المنعم "كهربا" في مركز رأس الحربة بدلًا من الفرنسي أنتوني موديست، مع احتمالية مشاركة أحمد عبد القادر أساسيًا بدلًا من رضا سليم، بالخط الأمامي.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا"، أحمد عبد القادر