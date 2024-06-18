نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مواعيد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بالموسم الجديد من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الموسم الجديد من الليجا 2024-25.

قدمت رابطة الدوري الإسباني، جدول مباريات الموسم الجديد بما فيها الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

موعد الكلاسيكو وديربي مدريد

يقام كلاسيكو الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة الـ11، بتاريخ 27 أكتوبر المقبل.

ويأتي كلاسيكو الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، على ملعب الفريق الكتالوني، بتاريخ 11 مايو 2025.

أما ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو سيكون لقاء الدور الأول في ملعب واندا متروبوليتانو ضمن الجولة 8 من الدوري الإسباني، يوم 29 سبتمبر.

ويلعب الفريقان لقاء الدور الثاني على ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل ريال مدريد، يوم 9 فبراير 2025.