تعرف على تشكيل سموحة والداخلية في لقاء اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة الداخليه المقرر لها فى الرابعة عصر اليوم على ستاد الإسكندرية

ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تشكيل سموحة والداخلية في لقاء اليوم

وجاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، محمد مغربى، ميدو مصطفى، طارق علاء.

خط الوسط: دوكو دودو، حسام جريشه، محمد كناريا، أحمد خالد.

خط الهجوم: حسام حسن، فادى فريد.

كما أعلن علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخليه أيضًا عن تشكيل فريقه الذى سيخوض به اللقاء وجاء كالاتى:

حراسة المرمى: محمد مجدى.

خط الدفاع: محمود حسونه، كريم يحيى، ادهم حامد، شريف دايو.

خط الوسط: أحمد عماد، اسلام عبد النعيم، مصطفى فوزى، إيهاب سمير.

خط الهجوم: شيميزين، معاذ الحفناوى.

ويحتل فريق سموحه المركز الثامن فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة بينما يأتى فريق الداخليه فى المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة.