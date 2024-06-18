نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مدة غياب كيليان مبابي بعد إصابته في مباراة فرنسا والنمسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لن يحتاج كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا إلى عملية جراحية، لكنه سيرتدي قناعًا عندما يعود إلى اللعب بعد إصابته بكسر في أنفه في المباراة ضد النمسا 1-0 الاثنين في دوسلدورف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن كأس أوروبا في ألمانيا، حسب ما قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وتعرّض مبابي إلى الإصابة في الدقيقة 86 عندما ارتقى إلى كرة عرضية محاولًا متابعتها برأسه، لكنه اصطدم بكتف المدافع النمساوي كيفن دانسو وسقط على الأرض.

وغادر النجم الفرنسي الذي تسبّب بهدف الفوز عندما مرّر كرة عرضية تابعها المدافع النمسوي ماكسيميليان فوبر بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، الملعب في الدقيقة 90 والدماء تسيل من أنفه، وقال مصدر مقرّب منه لاحقًا إن أنفه مكسور، مضيفًا أنه لا يزال من المبكر معرفة الفترة المحدّدة لغيابه.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو للصحافيين إن مبابي لن يحتاج إلى عملية جراحية، وسيكون على ما يرام.

وأكد بيان نشره الاتحاد حجم الإصابة، قائلا: خضع مبابي لفحوص إشعاعية في مستشفى في دوسلدورف وعاد إلى معسكر المنتخب الفرنسي في بادربورن، وسيتم صنع قناع يسمح له بالتفكير في العودة إلى الملاعب بعد فترة من العلاج.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان مبابي سيكون قادرًا على اللعب في مباراة فرنسا المقبلة ضد هولندا في لايبزيغ يوم الجمعة.

ولم يكن مدرّب فرنسا ديدييه ديشان متفائلًا عندما تحدّث إلى الصحافيين بعد المباراة، وقال: إنه في حالة سيئة. إنه ليس على ما يرام. إنه بين أيدي الجهاز الطبي، لديه أنف متضرّر، هذا أمر مؤكد. سنرى، لكن الأمر يبدو معقدًا. ليس لدي المعلومات، سيتم اتخاذ القرارات. ولا أستطيع تقديم تفاصيل محددة، لأنه ليس لدي أي شيء.

وتلقى مبابي العلاج من قبل الجهاز الطبي على أرضية الملعب وكان قميصه الأبيض ملطخا بالدماء بينما كان يمشى على خط التماس ممسكًا بأنفه.

واضطر مبابي إلى العودة إلى أرضية الملعب دون إذن من الحكم الإسباني خيسوس خيل مانسانو بعدما شاهد زملاءه يعانون من نقص عددي خلال تلقيه العلاج خارجه، فدخل وجلس على الفور ونال بطاقة صفراء. تم استبداله بالمهاجم المخضرم أوليفييه جيرو.