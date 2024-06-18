نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راموس إلى الدوري السعودي أم الأمريكي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتزم المدافع المخضرم سيرجيو راموس، مواصلة مسيرته الكروية لمدة "عام أو عامين آخرين" رغم انتهاء عقده مع فريق إشبيلية الإسباني، الذي قضى معه الموسم الماضي.

وأعلن اللاعب الإسباني (38 عامًا) أنه يستعد للرحيل عن النادي الذي بدأ فيه مشواره الحافل مع الساحرة المستديرة، مشيرًا إلى أنه يدرس الآن خيارات أخرى.

ورغم ذلك، شدد راموس، الذي ارتبط بالانتقال للسعودية قبل عودته إلى ملعب رامون سانشيز بيثخوان في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، على استمراره في الملاعب، فيما ألمح إلى أن الدوري الأمريكي ربما يثير اهتمامه.

وصرح راموس في مؤتمر صحافي بعد وداعه نادي إشبيلية: "سأغادر كما جئت إلى هنا، بعناق صادق وحقيقي للجميع. أرحل فخورًا بأنني قدمت أفضل مستوى".

وأضاف راموس في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "أنت لا تعرف مطلقًا ما سيحدث غدًا. إذا كان لدي شيء واحد مؤكد، أنني سأعيش حول كرة القدم لأنها تسعدني، واعتقد أنني تعلمت بعض الأشياء طوال حياتي، وفي مسيرتي مع كرة القدم التي استمرت 21 عامًا