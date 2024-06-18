نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات مايوركا مع ماتس هوملز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى نادي ريال مايوركا إجراء مفاوضات مع ماتس هوملز مدافع فريق بروسيا دورتموند السابق من أجل التعاقد معه، وذلك بعد تواتر تقارير إعلامية بهذا الشأن.

قال المدير الرياضي لمايوركا بابلو أورتيلز، لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء خلال تقديم المدرب الجديد جاجوبا أراساتي: "لم يحدث أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق".



ورغم ذلك، اعترف أورتيلز بأنه تلقى عرضًا مثير للشكوك، حيث قال ضاحكًا: "تلقيت مكالمة من شخص لا أعرفه حتى، ولا أعلم ما إذا كان وكيل اللاعب، وبعد نصف ساعة ظهرت تلك الأنباء بالفعل في وسائل الإعلام".

وكشفت وسائل إعلام إسبانية وكذلك شبكة (سكاي) الألمانية أمس الإثنين أن هوملز يجري محادثات مع مايوركا، كما تم ربط المدافع الألماني، الذي لم يمدد عقده مع بروسيا دورتموند هذا الصيف، بالانتقال لفريق روما.