محمود كهربا يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الإتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة الاتحاد السكندري أمام النادي الاهلي والتي تجمعهم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري المصري.



واستطاع محمود كهربا تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 68 بعد عرضية من حسين الشحات سجلها كهرباء بنجاح.

ووصل الأهلي إلى الهدف الثامن والثلاثون في منافسات الدوري الموسم الحالي بالتساوي مع سيراميكا كليوبترا لكن بعدد مباريات اقل.

تشكيل الاهلي في المواجهة

وجاء تشكيل الأهلي مكون من : محمد الشناوي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد، كريم فؤاد، حسين الشحات، مروان عطية ، إمام عاشور، أحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهربا.



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