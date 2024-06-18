نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعبر الاتحاد السكندري بهدف كهربا ويرتقي للمركز الثالث في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين الاهلي والاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

أحداث المباراة التي جمعت بين الاهلي والاتحاد السكندري

دخل فريقي الأهلي والاتحاد السكندري بحماس شديد وبروح رياضية ممتازة، من أجل إحراز هدف مبكر من أول اللقاء، ولكن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أي أهداف.

ومع الدقيقة "60" من عمر الشوط الثاني استطاع لاعب الأهلي أكرم توفيق من إحراز هدف لصالح المارد الأحمر، ولكن عند الرجوع للڤار تم إلغاء الهدف.

ومع الدقيقة"68" نجح لاعب النادي الاهلي محمود كهربا في تسجيل الهدف الأول في شباك الاتحاد السكندري بعد تمريرة مساعدة من قبل حسين الشحات وصلت لكهرباء وتم تسجيلها بنجاح.



وأطلق الحكم صافرة نهاية المباراة التي جمعت النادي الأهلي ضد نظيره الاتحاد السكندري بهدف المارد الأحمر دون رد.



ودخل الاهلي مباراة الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: كريم فؤاد، حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمود عبد المنعم كهربا.