نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. تركيا تهزم جورجيا بثلاثية في مباراة مثيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب تركيا على منافسه منتخب جورجيا، بنتيجة 3-1، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

افتتحت تركيا التسجيل في الشوط الأول بواسطة ميرت مولدور في الدقيقة الـ25، وأدرك جيورجيس ميكاوتادزي التعادل لجورجيا في الدقيقة الـ32.

وفي الشوط الثاني، أحرز أردا غولير الهدف الثاني للمنتخب التركي في الدقيقة الـ65، وسجل كرم آق تورك أوغلي الهدف الثالث لبلاده في الوقت المحتسب بدلًا عن ضائع (د 90+7).

وبهدفه في مرمى جورجيا بات أردا غولر أصغر لاعب يسجل في أول ظهور له في نهائيات بطولة كأس أوروبا بعمر 19 عامًا و114 يومًا، محطمًا الرقم القياسي السابق الذي يمتلكه البرتغالي كريستيانو رونالدو (19 عامًا و128 يومًا) في عام 2004.

ورفع منتخب تركيا رصيده بهذا الانتصار إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الـ6، وبقي منتخب جورجيا من دون نقاط في المركز الأخير.