بقيادة رونالدو.. تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة التشيك في كأس أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة التشيك في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج" في أولى جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال والتشيك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة التشيك في كأس أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينها، برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو، جواو كانسيلو.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد التشيك في كأس أمم أوروبا 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال ضد التشيك مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.