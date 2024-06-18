نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إيقاف قيد الزمالك رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دقت أزمة جديدة أبواب نادي الزمالك بعد قرار من الاتحاد الدولي لكرة السلة ضد الفارس الابيض، وذلك بسبب محترف الفريق السابق الأمريكي تو هولواي.

وأصدر الرئيس الدولي لكرة السلة، قرار بإيقاف قيد الزمالك بسبب أزمة مستحقات تو هولواي، لاعب الزمالك المحترف السابق.

وقام طارق السيد نجم الزمالك السابق، بالتأكيد على ايقاف القيد نادي الزمالك لكرة السلة لحين سد مستحقات هولواي.

وكتب السيد من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الاتحاد الدولي لكرة السلة يوقف القيد لنادي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة للمحترف الأمريكي تو هولواي".

وجدير الذكر أن نادي الزمالك كان قد فسخ تعاقده مع اللاعب الأمريكي تو هولواي، بعد أن فشلت في قيد اللاعب محليًا خلال عام 2022، وذلك بسبب بعض الأمور الإدارية وقتها.