نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم توفيق رجل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد أكرم توفيق لاعب الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي الذي انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أكرم توفيق هدفًا في الدقيقة "60"، ولكن تم إلغاؤه من قبل الحكم بعد العودة لتقنية الڤار بسبب تدخل من عمر كمال، حيث كان له دور كبير في لقاء اليوم. لصالح فريقه.

وانتهى اللقاء بهدف دون رد لصالح الاهلي عن طريق محمود كهربا بعد تمريرة من حسين الشحات وصلت لكهرباء وتم تسجيلها في شباك الاتحاد السكندري بنجاح.

وارتقى الأهلي ليحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في 3 بينما تلقى هزيمتين.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الداخلية في الدوري المصري

تنطلق مباراة الأهلي القادمة أمام الداخلية في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز، يوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً.