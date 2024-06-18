نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى اللقاء الذي جمع بين الاهلي والاتحاد السكندري منذ قليل، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهم، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.



ومع الدقيقة "68" أحرز لاعب الاهلي محمود كهربا هدف الفوز الوحيد بعد تمريرة من حسين الشحات وصلت لكهربا وتم تسجيلها في شباك الاتحاد السكندري بنجاح.



موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الداخلية في دوري نايل

تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الداخلية في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز، يوم الجمعة في تمام الثامنة مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة أمام الداخلية في دوري نايل

تذاع مباراة الأهلي القادمة أمام الداخلية في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز، عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري نايل.

وارتقى الأهلي ليحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في 3 بينما تلقى هزيمتين خلال مبارتين.