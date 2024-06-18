نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بيراميدز في مواجهة بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة بلدية المحلة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على بلدية المحلة في السابعة من مساء الأربعاء على استاد السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة 26 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي