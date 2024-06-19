نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامبارد يكشف عن المنتخب الأقرب للفوز بيورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي السابق عن رأيه في بطولة أوروبا 2024 ومن هو المنتخب الأقرب للفوز باللقب لهذه النسخة بعد وقت قصير من انطلاق البطولة.

وانطلقت بطولة كأس أمم أوروبا خلال الرابع عشر من شهر يونيو لهذا الشهر، والتي شهدت أحداث متتالية ومختلفة بين طياتها.

تعليق لامبارد عن المنتخب الأقرب للفوز بكأس أمم أوروبا

وقال لامبارد في تصريحات له أن منتخب البرتغال هو المنتخب الأقرب للفوز ببطولة كأس أمم أوروبا التي تحظى باهتمام الجميع من كل مكان.

وأكد لامبارد في حديثه على أن المنتخب البرتغالي يمتلك عمق كبير في التشكيلة ولكن يجب على روبيرتو مارتينيز أن يعرف كيف يدير هذه المجموعة.

يذكر أن منتخب البرتغال يتواجد في المجموعة السادسة ويتواجد معه كل من منتخب التشيك، منتخب تركيا، منتخب جورجيا.