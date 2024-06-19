نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة البرتغال ضد التشيك في كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب البرتغال من تحقيق الفوز أمام نظيره التشيك بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الثلاثاء على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج" في أولى جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا.

أهداف مباراة البرتغال ضد التشيك في كأس أمم أوروبا

افتتح لوكاس بروفود أول أهداف اللقاء لصالح التشيك في الدقيقة 62، بعد تمريرة من كوفال إلى بروفود الذي سدد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس دييجو كوستا.

وأحرز روبن هراناك بالخطأ في مرماه هدف التعادل لصالح البرتغال في الدقيقة 70، بعد عرضية من فيتينها إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها نونو مينديز برأسية، تصدى لها الحارس جيندريش ستانيك ثم ارتطمت بقدم هراناك وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل فرانشيسكو كونسيساو الهدف الثاني لصالح البرتغال في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 2+90، بعد عرضية أرضية من بيدرو نيتو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم مدافع التشيك ليتابعها كونسيساو بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.