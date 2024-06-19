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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة كريستيانو رونالدو في معرفة موعد مباراة البرتغال المقبلة بعد الفوز أمام التشيك بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج" في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.

موعد مباراة البرتغال المقبلة بعد الفوز أمام التشيك

يلتقي منتخب البرتغال الأول لكرة القدم مع نظيره تركيا يوم السبت المقبل 22-6-2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، وذلك في إطار ثاني جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال وتركيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد تركيا في كأس أمم أوروبا 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال ضد تركيا مساء السبت المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.