نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا أمام المجر اليوم الأربعاء في أمم أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الأوروبية مباراة ألمانيا والمجر في بطولة يورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.



تعتبر المباراة واحدة من ضمن المباريات الهامة للمنتخب الألماني الذي يرغب إلي استغلال عامل الأرض والجمهور والفوز بتلك المباراة من أجل ضمان بطاقة الصعود إلي دور الستة عشر من البطولة بينما يطمح منتخب المجر في الفوز وتعويض خسارة المباراة الماضية.



يتواجد كلا من ألمانيا والمجر في المجموعة الأولى في بطولة اليورو، حيث يحتل المنتخب الألماني صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعدما فوزه على نظيره الإسكتلندا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الإفتتاحية.



بينما يتواجد منتخب سويسرا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويتفوق عليه المنتخب الألماني بفارق الأهداف وجاء كلا من منتخب المجر واسكتلندا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب دون نقاط.



موعد مباراة ألمانيا والمجر في يورو 2024



من المقرر أن تقام مباراة ألمانيا والمجر يوم السبت 15 يونيو 2024 على إستاد إم إتش بي أرينا.



وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تنقل المباراة حصريا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sports HD 2 Max.