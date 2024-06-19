نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يحسم موقفه من رحيل كهربا للدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي موقفه من رحيل النجم محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم المارد الأحمر للدوري السعودي هذا الصيف.

وبحسب تقارير صحفية فإن هناك العديد من الأندية السعودية تهتم بالتعاقد مع كهربا في الميركاتو الصيفي مثل نادي الرائد.

وأكدت التقارير أن كولر رحب بفكرة رحيل كهربا عن القلعة الحمراء ولكن بعد إنتهاء الدوري المصري في الموسم الحالي بسبب غياب النجم الفلسطيني وسام أبو علي بسبب الإصابة.

كما أن كولر يريد استمرار كهربا مع النادي الأهلي حتى إنتهاء الموسم الحالي في الدوري المصري بسبب تراجع بصمات الفرنسي أنتوني موديست أيضا.

وكان وكيل أعمال النجم محمود عبدالمنعم كهربا قام بعرض خدماته على العديد من أندية الدوري السعودي مثل نادي الفتح ونادي الاتفاق، بالإضافة إلى نادي الرائد.