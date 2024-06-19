نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ينهي الجدل بشأن انتقال مدافعه لميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني الجدل بشأن انتقال مدافع الفريق الأول لكرة القدم إلى صفوف نادي إيه سي ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب تقارير صحفية فإن نادي ميلان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النجم رافا مارين مدافع نادي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان المدافع رافا مارين عاد إلى صفوف النادي الملكي مرة أخرى بعد إنتهاء إعارته إلى نادي ديبورتيفو ألافيس في الموسم الماضي.

وأكدت التقارير بأن انتقال مارين إلى نادي ميلان هي محل نقاش كبير وذلك بسبب اقتراب المدافع ناتشو من الرحيل عن المرينجي في الميركاتو القادم.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي الملكي سوف يوافقون على انتقال رافا مارين لميلان في حالة عودة دافيد ألابا بشكل جيد وكذلك التعاقد مع الفرنسي ليني يورو لاعب ليل.