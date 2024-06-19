نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يحسم موقفه من تجديد عقد كارفخال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني موقفهم من تجديد عقد النجم داني كارفخال ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة مع اقتراب إنتهاء عقده.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزو رومانو فإن نادي ريال مدريد سوف يدخل في مفاوضات مع داني كارفخال خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تمديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم كارفخال مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال صيف عام 2025.

ويعتبر كارفخال أهم عوامل نجاح النادي الملكي في الموسم الماضي حيث أنه ساهم بشكل كبير في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري الإسباني أيضا.

وخاض داني كارفخال مع نادي ريال مدريد في الموسم الماضي 42 مباراة في مختلف المسابقات وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 5 آخرين.