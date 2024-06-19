نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة جديدة لـ ليفربول بشأن ضم صفقة الريال المحتملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي صدمة جديدة بشأن التعاقد مع الصفقة المحتملة لنادي ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية فإن مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي لا يزالون يحاولون التعاقد مع المدافع الفرنسي ليني يورو لاعب نادي ليل هذا الصيف.

وأكدت بأن الريدز قدم عرض للتعاقد مع ليني يورو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة مقابل 42 مليون جنيه إسترليني ولكن نادي ليل رفض هذا العرض.

وأوضحت الصحيفة بأن مسؤولي نادي ليل الفرنسي يتمسكون بالحصول على 50 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على رحيل المدافع ليني يورو.

ويعتبر المدافع الفرنسي ليني يورو لاعب نادي ليل صفقة محتملة بالنسبة لنادي ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم بسبب رغبة أنشيلوتي في ضمه.