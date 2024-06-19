نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رحيل لوبيز عن برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة رحيل الإسباني فيرمين لوبيز نجم خط وسط برشلونة عن صفوف النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.



وقال لوبيز في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "سأكون سعيدًا بتوقيع عقد جديد مع برشلونة، هذا النادي هو حلمي منذ أن كنت طفلًا".

واختتم لوبيز تصريحاته قائلًا: "آمل أن أبقى في برشلونة لسنوات عديدة، إنها رغبتي الواضحة".



وارتبط فيرمين لوبيز البالغ من العمر 21 عامًا بالانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الميركاتو الصيفي، حيث يمتلك عقدًا مع البرسا حتى يونيو عام 2027.



وسجل لوبيز 11 هدف وصنع هدف وحيد في 43 مباراة خاضها مع برشلونة في جميع البطولات خلال الموسم المنصرم.



وتم تصعيد لوبيز للفريق الأول لبرشلونة في بداية الموسم المنصرم.



ويشارك لوبيز مع منتخب إسبانيا حاليًا في بطولة يورو 2024 والتي تقام بألمانيا، حيث لم يلعب في مواجهة كرواتيا والتي انتهت بفوز الماتادور الإسباني في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.