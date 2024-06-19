نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بوروسيا دورتموند مطلوب في يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الألماني كريم أديمي نجم بوروسيا دورتموند الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل.



وأوضحت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس يبحث عن لاعب في سوق الانتقالات الصيفية في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل فيديريكو كييزا نجم يوفنتوس.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بوروسيا دورتموند لن يقبل عروضًا أقل من 30 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات أديمي.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه قد يتم إجراء صفقة تبادلية بين يوفنتوس وبوروسيا دورتموند، حيث يمكن انتقال ماتياس سولي أو دين هويسن إلى دورتموند.



وألمحت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن يوفنتوس يراقب أيضًا البلجيكي نوني مادويكي نجم تشيلسي.



وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن سعر نوني مادويكي يصل إلى نحو 30 مليون يورو ويمتلك عقد مع تشيلسي يمتد حتى يونيو عام 2027.



ولفتت الصحيفة الإيطالية أن كريم أديمي شارك في 34 مباراة مع بوروسيا دورتموند في جميع البطولات خلال الموسم المنصرم، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين آخرين. بينما يمتلك مادويكي عقدًا مع البلوز يمتد حتى يونيو عام 2030.



ونوهت الصحيفة الإيطالية أن نوني مادويكي خاض 34 مباراة مع تشيلسي في جميع البطولات في الموسم المنصرم، حيث سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.