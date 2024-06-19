نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يلمح بالانتقال للدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألمح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بالانتقال إلى بطولة دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة 2024.

وكشف النجم الإسباني لوكاس فاسكيز لاعب نادي ريال مدريد عن رأيه في قوة الدوري السعودي في الفترة الأخيرة بعد انتقال إليه العديد من اللاعبين الكبار.

وأكد فاسكيز في تصريحات صحفية له:" أشاهد مباريات كثير من اللاعبين الذين لعب معهم في السابق، أمثال رونالدو وكريم بنزيما وآخرين في الأندية السعودية الكبرى".

وتابع:" ما يقدمه الأسطورة البرتغالي مع النصر وتسجيله 35 هدفًا هذا الموسم يؤكد بأنه لا يزال هدافًا عظيمًا بالنسبة له".

وأختتم نجم نادي ريال مدريد عن مستقبله في الفترة المقبلة:" لا أعرف ما سيستجد في كرة القدم، سأنتظر وأرى ما يحمله لي المستقبل".