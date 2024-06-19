نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوير يكشف دور تير شتيجن مع المنتخب الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونيخ على سؤاله بدور زميله أندريه تير شتيجن مع منتخب ألمانيا في بطولة أمم أوروبا الحالية.

وأكد نوير في تصريحات صحفية له عن دور تير شتيجن:".



من المهم أن نبقى معًا، لدينا فريق واسع يضم لاعبين رائعين في كل مكان".

وتابع صاحب الـ 38 عاما:" بدء المناقشات في كل مكان لا يساعدنا، عليك أيضًا أن تعمل كفريق واحد في مركز حراسة المرمى".

وأكمل عن مواجهة المجر القادمة:" المجر فريق غير سار أبدًا ويحاول أن يكون عدوانيًا جدًا في المبارزات، نحن بالتأكيد لن نقلل من شأنهم، علينا أن نحاول البقاء في خطتنا".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره المنتخب المجري مساء يوم الأربعاء القادم في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا.