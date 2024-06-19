نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوير يكشف حقيقة اعتزاله كرة القدم بعد يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الحارس الألماني مانويل نوير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ حقيقة اعتزاله كرة القدم بعد نهاية بطولة أمم أوروبا الحالية.

وانتشرت الكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة حول اتخاذ مانويل نوير قراره بالاعتزال عقب نهاية بطولة اليورو الحالية والمقامة في دولة ألمانيا.

وقال نوير في تصريحات صحفية له عند سؤاله عن حقيقة هذا الأمر:" لا يمكنني قول شيء الآن، سأفكر في الأمر بعد نهاية البطولة".

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره منتخب المجر مساء يوم الأربعاء القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

وتبدأ أحداث المباراة مساء يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعند تمام الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي.